Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Minus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 56,38 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 56,38 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 56,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.271 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 27,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,29 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.176,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.077,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

