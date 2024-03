Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 55,86 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 55,86 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,66 EUR. Bei 56,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 630.239 Stück.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 4,08 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 25,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,29 EUR.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

