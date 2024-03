Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 56,36 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 56,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 56,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.196 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,16 Prozent hinzugewinnen. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,29 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr abgeworfen

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone