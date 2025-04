Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 44,58 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 44,58 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,90 EUR aus. Bei 44,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 407.101 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,56 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,24 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 06.02.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Am 12.05.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

