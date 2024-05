Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 53,06 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 53,06 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,98 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.483 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,57 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 16,34 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,18 EUR fest.

