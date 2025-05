Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 48,12 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:41 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,12 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 48,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.777 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). 21,53 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 14,36 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,97 EUR.

Am 07.05.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

