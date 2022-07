Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Mittag an Boden

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 47,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.580 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 67,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 29,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,20 EUR ab. Mit Abgaben von 9,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,95 EUR an.

Am 03.02.2022 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5.068,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.965,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,82 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 31.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

