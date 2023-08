Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 46,72 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 46,72 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,57 EUR nach. Bei 47,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 68.835 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 24,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 13,70 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,46 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

