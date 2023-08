Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 46,53 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 46,53 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,39 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164.887 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,32 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,35 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,46 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 5.201,00 EUR gegenüber 5.186,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

