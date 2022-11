Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 51,62 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,58 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.918 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 markierte das Papier bei 67,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,71 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 23.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 28,03 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 62,92 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 09.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.164,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.02.2023 präsentieren. Am 01.02.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,17 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

