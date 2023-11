Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 49,55 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 49,55 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,86 EUR an. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,32 EUR. Bei 49,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.636 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,80 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

