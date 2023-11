Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 49,63 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,67 EUR. Bei 49,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.817 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 56,80 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

