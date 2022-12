Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 6,0 Prozent auf 48,30 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,26 EUR. Bei 50,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 452.423 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 67,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 28,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Abschläge von 19,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,28 EUR aus.

Am 09.11.2022 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.164,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

