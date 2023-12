Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 53,82 EUR nach oben.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 53,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,82 EUR. Bei 53,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 37.199 Stück.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,92 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 21,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,41 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,24 EUR je Aktie.

