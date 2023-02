Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 04:06:56 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 50,14 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,48 EUR. Zuletzt wechselten 303.709 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,29 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 23.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 24,36 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,03 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.077,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens Healthineers am 10.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Siemens Healthineers.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,06 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

