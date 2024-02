Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Mittag

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 54,84 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,96 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,50 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.145 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 58,08 EUR. 5,91 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Mit Abgaben von 19,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5.176,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

