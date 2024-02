Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 54,60 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 54,60 EUR. Bei 54,70 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 54,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 16.283 Stück.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 6,37 Prozent wieder erreichen. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

