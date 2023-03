Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag fester

Um 09:07 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 49,59 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,78 EUR zu. Bei 49,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.885 Stück gehandelt.

Am 01.06.2022 markierte das Papier bei 57,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 14,26 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 22,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,52 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 02.02.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.077,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.068,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens Healthineers am 10.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Wie Experten die Siemens Healthineers-Aktie im Februar einstuften

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG