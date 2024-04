Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Healthineers

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 52,84 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 52,84 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 119.186 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,03 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 19,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 01.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.176,00 EUR im Vergleich zu 5.077,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX fällt letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittag