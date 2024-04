Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 52,72 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 52,72 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 228.156 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 10,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,29 EUR aus.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

