Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 53,52 EUR ab. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,52 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 53,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 533.910 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 7,85 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 24.09.2022. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 24,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 60,40 EUR an.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Healthineers hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,55 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 5.346,00 EUR gegenüber 5.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 29.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com