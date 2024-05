Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 54,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 54,20 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 54,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,56 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267.229 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 6,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 18,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

