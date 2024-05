Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 53,40 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 53,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 53,38 EUR. Bei 53,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.540 Stück gehandelt.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 8,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 16,87 Prozent Luft nach unten.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 31.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

