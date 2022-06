Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 16.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 44,42 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 728.558 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 67,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 34,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.06.2022 bei 43,50 EUR. Mit Abgaben von 2,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,82 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 04.05.2022 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.460,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.965,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 31.07.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com