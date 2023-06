Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag mit Aufschlag

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 53,18 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 53,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,00 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.026 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 9,21 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 10.05.2023 vor. Siemens Healthineers hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,55 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.346,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.068,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com