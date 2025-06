Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 45,88 EUR zu.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,88 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.505 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 21,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Mit Abgaben von 10,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,11 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 60,47 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,91 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

