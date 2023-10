Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 47,62 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 47,62 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,62 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.341 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,97 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 9,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,32 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.201,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.186,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.11.2024.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,02 EUR je Aktie.

