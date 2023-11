Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 49,42 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 49,42 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,43 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.951 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 11,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,80 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 6.056,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 6.000,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

