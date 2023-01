Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 49,48 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,29 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.737 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.01.2022 bei 62,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 20,35 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 22,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 63,34 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 09.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.000,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.164,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.02.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Dezember 2022: Experten empfehlen Siemens Healthineers-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Siemens Healthineers-Aktie stark: JPMorgan belässt Einstufung für Siemens Healthineers auf 'Overweight'

Healthineers-Aktie taumelt: Siemens Healthineers prüft wohl weitere Zukäufe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG