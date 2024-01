Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 52,46 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 52,46 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 51,94 EUR. Bei 51,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 150.357 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,71 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 15,38 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,99 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.056,00 EUR ausgewiesen.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

