Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 52,32 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 52,32 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 51,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.060 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 11,01 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 15,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.056,00 EUR – ein Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

