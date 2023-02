Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag billiger

Um 09:07:08 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 49,56 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,56 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.863 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 01.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,28 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,32 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 02.02.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.077,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.068,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 10.05.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 02.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie unbewegt: Siemens Healthineers hält auch nächste Hauptversammlung digital ab

"Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht!": Siemens - die Geschichte eines Branchenführers

Siemens-Aktie springt hoch: Umsatzwachstums- und Gewinnprognose für Siemens angehoben - Bewertung im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: testing / Shutterstock.com