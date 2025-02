Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag gefragt

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 57,56 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 57,56 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,62 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,10 EUR. Bisher wurden heute 203.124 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 1,60 Prozent zulegen. Bei 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,36 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent auf 6,33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

