Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 57,26 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,26 EUR an der Tafel. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,26 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,10 EUR nach. Bei 57,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 17.202 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,31 EUR am 31.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 17,38 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,36 EUR an.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

