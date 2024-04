Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag mit Verlusten

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 52,48 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,3 Prozent auf 52,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 52,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.041 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 10,79 Prozent zulegen. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 15,42 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,29 EUR an.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.176,00 EUR – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

