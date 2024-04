Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers behauptet sich am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 52,64 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 52,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 52,68 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,46 EUR nach. Bei 52,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 7.510 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 18,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent auf 5.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

