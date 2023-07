Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Mittag auf rotes Terrain

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 51,38 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 51,38 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.301 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 40,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,04 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 10.05.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.346,00 EUR – ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.07.2024.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

