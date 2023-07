Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 51,36 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 51,36 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.513 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,08 Prozent hinzugewinnen. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,50 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,04 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5.346,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Am 29.07.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 1,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

