Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Vormittag ausgebremst

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 51,34 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 51,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 51,28 EUR. Bei 51,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.730 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 11,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,46 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,04 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens Healthineers hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,55 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.346,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.068,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.07.2024.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers verdient

FMC-Aktie in Grün: Fresenius Medical Care findet neuen Finanzchef

So schätzen Analysten die Siemens Healthineers-Aktie ein