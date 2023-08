Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Kurs von 46,51 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,51 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,56 EUR zu. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,03 EUR. Bei 46,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 85.343 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 19,92 Prozent niedriger. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,31 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 57,96 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,03 EUR je Aktie.

