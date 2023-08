Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Vormittag

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 46,23 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,23 EUR ab. Bei 46,03 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 46,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 15.946 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 20,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 14,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,96 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 02.08.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.201,00 EUR im Vergleich zu 5.186,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,03 EUR fest.

