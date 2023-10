Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 47,49 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 47,49 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 9.586 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Bei 43,27 EUR fiel das Papier am 18.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 9,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,32 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.201,00 EUR – ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.186,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

