Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 50,04 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 50,04 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,08 EUR zu. Mit einem Wert von 49,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 85.065 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 13,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2023 (44,39 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 11,29 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 56,80 EUR an.

Am 08.11.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.056,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,24 EUR fest.

