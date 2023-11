Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 50,18 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 50,18 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,28 EUR. Bei 49,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 269.399 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 13,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 14.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 11,54 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,80 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6.056,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

