Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 49,73 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 49,73 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 49,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 14.526 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,79 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 14.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,80 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.056,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 01.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

