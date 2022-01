Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt ab

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 58,80 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.768 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,48 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134.792 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 67,66 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,17 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2021 erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 62,16 EUR an. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,46 EUR im Jahr 2023 aus.

Siemens Healthineers ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG und seit 2018 börsennotiert. Zu den Kernbereichen zählen die Bildgebung für Diagnostik und Therapie, Labordiagnostik sowie digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement. Das Unternehmen bietet dabei Röntgen-, Computertomographie (CT)- und Magnetresonanztomographie-Geräte sowie Blut- und Urintests. Die medizinischen Systeme des Unternehmens und die klinische Informationstechnik werden von Krankenhäusern sowie Forschungslaboren genutzt und in einer Vielzahl von Teilgebieten wie der Kardiologie, Onkologie und Neurologie eingesetzt. Im August 2020 gab die Siemens-Tochter den Plan bekannt, den US-amerikanischen Krebs-Spezialisten Varian Medical Systems Inc für einem Preis von rund 16,4 Milliarden Dollar zu übernehmen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com