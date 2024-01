Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 52,70 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 52,70 EUR. Bei 52,98 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,74 EUR. Bisher wurden heute 95.377 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2023 (44,39 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent gesteigert.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.



