Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 55,34 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 55,34 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,20 EUR nach. Bei 55,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 233.329 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 5,06 Prozent zulegen. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.077,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag stärker