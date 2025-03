Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 52,68 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,68 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 52,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.031 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,01 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 11,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,61 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,18 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,49 EUR je Aktie aus.

