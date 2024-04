Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit roten Vorzeichen

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 51,62 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 51,62 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,48 EUR ab. Mit einem Wert von 52,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 137.995 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 12,63 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,29 EUR an.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

